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Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются
Цена доллара взлетит вверх сразу после того, как Госказначейство начнет платежи по НДС
Валютная неделя запомнилась подорожанием доллара, который пытался взять новую высоту с отметкой в 28,195 грн, но во время последних торгов его удалось усмирить.
На межбанковские торги вовремя вышел Национальный банк, который не «пожадничал». Регулятор, по разным подсчетам, продал $30 миллионов по цене 28,19, и это серьезно поддержало финансовый рынок.
«Участие нацрегулятора в торгах в режиме Matching позволило притормозить растущий тренд и спекулятивную игру на «повышение». Эти процессы привели к неустойчивому равновесию спроса и предложения, после чего последовала курсовая стабилизация», — отметил эксперт Олег Куринной.
Куринной уверен, что вливания НБУ позволили успокоить доллар, который стремился дойти до отметки в 28,30 грн/$. Если вчера на подорожание американской валюты влияли экспортеры, которые всячески пытались придержать выручку, то сегодня выручку на рынке конвертировали как аграрии, так и металлурги.
«Украинцы никак не отреагировали на подозрительную тишину на рынке и не кинулись скупать доллар, как это обычно бывает. На рынке наличных средств все было спокойно», — заявил аналитик Владислав Кравец.
Цена доллара взлетит вверх сразу после того, как Госказначейство начнет платежи по НДС
Валютная неделя запомнилась подорожанием доллара, который пытался взять новую высоту с отметкой в 28,195 грн, но во время последних торгов его удалось усмирить.
На межбанковские торги вовремя вышел Национальный банк, который не «пожадничал». Регулятор, по разным подсчетам, продал $30 миллионов по цене 28,19, и это серьезно поддержало финансовый рынок.
«Участие нацрегулятора в торгах в режиме Matching позволило притормозить растущий тренд и спекулятивную игру на «повышение». Эти процессы привели к неустойчивому равновесию спроса и предложения, после чего последовала курсовая стабилизация», — отметил эксперт Олег Куринной.
Куринной уверен, что вливания НБУ позволили успокоить доллар, который стремился дойти до отметки в 28,30 грн/$. Если вчера на подорожание американской валюты влияли экспортеры, которые всячески пытались придержать выручку, то сегодня выручку на рынке конвертировали как аграрии, так и металлурги.
«Украинцы никак не отреагировали на подозрительную тишину на рынке и не кинулись скупать доллар, как это обычно бывает. На рынке наличных средств все было спокойно», — заявил аналитик Владислав Кравец.
Эксперты также отмечают, что украинцам не стоит рассчитывать на удешевление доллара, ведь сейчас курс топчется на месте, а очень скоро пойдет вверх.
Подорожание американской валюты прогнозируют на среду, когда финансисты ожидают от Госказначейства первых выплат по НДС. На пиках этих выплат, по мнению аналитиков, доллар выйдет на максимальную отметку.
Между тем, представители украинского бизнеса серьезно настроены на дальнейшее падение курса гривны, значительную девальвацию они ожидают уже в ближайшие 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, проведенного Нацбанком в третьем квартале 2018 года.
Так, по мнению топ-менеджеров компаний, курс национальной валюты должен упасть за следующие 12 месяцев с 27,92 грн / $ (закрытию межбанка 16 октября) в 29,60 грн/$.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, доллар, прогноз, неделя
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