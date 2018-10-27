Скандал с Азовским морем: Украина решилась на отчаянный шаг

27.10.2018 17:16

Членам российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море запретили въезд на территорию Украины, передает from-ua.

Соответствующее решение приняла Государственная пограничная служба. Сообщается, что запрет распространяется на главу делегации Игоря Рулева и еще двух ее членов.

Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян пояснил, что въезд на территорию Украины для указанных россиян будет запрещен сроком на три года за незаконный въезд на территорию оккупированного Крыма.

Членов российской делегации проинформировали о запрете во время прохождения пограничного контроля перед их отлетом с Стамбул.

«Вчера вечером во время пограничного контроля граждан, которые улетали рейсом в Стамбул, был обнаружен гражданин Российской Федерации Рулев и другие члены делегации. На основании имеющейся обновленной информации у пограничников в пределах компетенции было принято решение о запрете господину Рулеву и еще двум членам делегации въезда на территорию Украины сроком на три года», — рассказал Слободян.