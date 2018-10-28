Украина перешла на зимнее время: что нужно знать

28.10.2018 11:42

В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перешла на зимнее время.

Стрелки часов необходимо было перевести в 3:00 по киевскому времени на час назад, напоминает OBOZREVATEL.

Украина переводит часы два раза в год согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 г. Однако последние годы в стране не утихает дискуссия о целесообразности сезонных переводов стрелок. В 2012 году врачи и экономисты уже пытались отменить постановление, но правительство тогда не поддержало инициативу.

Подобные тенденции наблюдаются и в Европе. Так, Европейская Комиссия предложила отказаться от зимнего и летнего времени. Странам-членам ЕС в соответствии со внесенным законопроектом до апреля 2019 года необходимо решить, какое именно время они хотят оставить. Следующий год, по прогнозам, должен стать последним, когда европейцы переведут часы.

Свое мнение о том, как быть Украине, высказал президент международной корпорации "Гранд" Владимир Спиваковский. "Мне кажется, что переводить часы на зимнее и летнее время необоснованно. Нужно сохранять один и тот же часовой пояс. Вот как мы сейчас отстаем на один час от Европы, так мы должны это и сохранить", - отметил он.

Одной из причин, по которым и начались движения против сезонных переходов, является стресс для человеческого организма. В частности, главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка предупредил о том, что такие явления могут негативно сказаться на людях с хроническими заболеваниями.

Для того, чтобы смягчить влияние, он советует настраиваться на перевод часов заранее. "Если человек не привязан к определенному распорядку дня, можно уже в субботу переводить часы, чтобы было легче за выходные адаптироваться. Безусловно, надо высыпаться, раньше ложиться, чтобы крепче была нервная система. И вечером делать, чтобы был хороший сон, небольшую прогулку, не пить крепкий чай и кофе", - рассказал Стойка.

Ранее с идеей отменить перевод часов выступило Министерство экономического развития и торговли.