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Возвращение Азовского моря: в России испугались помощи НАТО Украине

28.10.2018 21:05
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Возвращение Азовского моря: в России испугались помощи НАТО Украине

Приглашение Украиной кораблей НАТО для проведения учений в Азовском море усугубит конфликт и напряженность возле границ с Россией.
Как передает RT, с таким заявлением выступил зампреда комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, утверждая, что таким способом Киев хочет создать напряжение в информационном пространстве и "понравиться западным спонсорам".
Россиянин убежден, что в случае разрыва договора о совместном использовании Азовского моря "в первую очередь пострадает Украина".
"Данные шаги не ведут к нормализации взаимоотношений, выстраиванию конструктивного диалога между двумя государствами, а, наоборот, ведут к конфронтации и усилению напряженности вблизи наших границ", — заявил Швыткин.
Источник from-ua



Теги: Россия, Донбасс, Азовское море, НАТО
 
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