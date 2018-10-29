Как поменяются правила прописки в Украине

29.10.2018 12:45

Процесс прописки и выписки хотят облегчить, но за неправдивую информацию грозят штрафы.

Вскоре в Украине могут поменяться правила регистрации места жительства. В Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 9218 «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине», который радикально меняет саму суть адресной регистрации. Первую версию документа чиновники показали еще в апреле этого года. И хотя с тех пор его несколько видоизменили, авторы декларируют перед собой все ту же цель – облегчить процесс прописки и выписки из жилья.

А заодно – собрать побольше данных об украинцах, — передает ubr.ua.

Нынешнюю процедуру сложно назвать дружелюбной. Как рассказала UBR.ua юрист ЮК «ВОЛХВ» Александра Чигрина, чтобы поставить штамп в паспорте, украинцам приходится собирать от 3-х до 5-ти различных документов, которые затем следует отнести в орган регистрации или районный центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Часто не обходится без очередей и нервов.

Побороть все эти неприятности и призван документ. Впрочем, и в нем не обошлось без спорных моментов.

Ключевое ноу-хау проекта – разрекламированный декларативный принцип. Для того чтобы зарегистрировать место жительства необходимо будет лишь подать заявление. Для этого достаточно посетить любой орган регистрации/ЦПАУ. Или вовсе заполнить бумагу в электронном виде на сайте либо отправить почтой. Проверять достоверность данных без веской на то причины не станут. С одной стороны, свобода, с другой – риски.

Бороться с последними будут штрафами, причем, отнюдь не драконовскими. Вся ответственность за подачу недостоверных данных ляжет на плечи самих заявителей. Если выяснится, что человек умышленно указал неверный адрес, ему грозит штраф в размере 850-1700 грн. А при повторном нарушении 1700-3400 грн. Хотя это далеко не единственный способ защиты от подлога. А в ряде случаев чиновники смогут попросить прописанного подтвердить свое проживание по месту регистрации:

По заявлению владельца квартиры или другого зарегистрированного в ней человека о том, что лицо, которое зарегистрировало место жительства не проживает в ней.

По обращению одного из родителей о том, что ребенок не проживает по месту регистрации.

По обращению властей, которые получили документально подтвержденную информацию о том, что лицо не проживает в жилье.

При поступлении в школу – если руководство последней попросит подтвердить проживание ребенка на «обслуживаемой» территории.

В случае подачи жалобы на решение об аннулировании регистрационных действий.

Если информация, содержащаяся в реестре терробщины (их должны будут создать до 1 января 2020 года), указывает на то, что в квартире зарегистрированы более трех семей.

Источник: https://from-ua.com