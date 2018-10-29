Путин провел спецоперацию: украинцев предупредили о новом Донбассе

29.10.2018 07:10

Ситуацию на Закарпатье, очевидно, в Украине очень недооценивают: пророссийская Венгрия устроила в Берегово провокационную спецоперацию, в то же время РПЦ пытается навязать миф о бессердечной ликвидации церквей, принадлежащих МП.

Украинцы последние несколько месяцев активно готовятся к созданию автокефальной православной церкви, пишет Знай.

Ситуация в стране весьма напряженная и очень деликатная, многие чиновники и прихожане опасаются массовых акций протестов и силовых противостояний. А вот в правоохранительных органах, наоборот, ждут провокаций со стороны российских спецслужб.

О том, как украинские власти ответят на провокации, есть ли смысл создавать Министерство по делам ветеранов и как выйти из скандала с паспортами на Закарпатье рассказал заместитель главы МинВОТ Георгий Тука. Данное интервью опубликовало издание «Обозреватель».

— Не могу не спросить у вас о ситуации на Закарпатье, Берегово, где выдавали венгерские паспорта. Как оцениваете реакцию Украины и как нужно решать проблему. Раньше так и Россия выдавала всем подряд паспорта?

«Адекватная с моей точки зрения. Единственное, ну если бы я был на месте Павла Климкина, выслал этого консула на следующий день, а не тянул две недели, пытаясь поменять позицию Сийярто. Абсолютно было понятно, какая это позиция, никаких дискуссий и близко не будет, тем более руководство Венгрии занимает исключительно пророссийскую позицию. Это была спецоперация. Каким образом нужно вообще реагировать на эту ситуацию? Событие в Берегово — только демонстрация части проблемы. По большому счету, если бы кто-то не выложил это видео в сеть, а просто передал спецслужбам, то никакой реакции бы не было», — ответил Георгий Тука.

— Украина в процессе создания единой церкви. Можно ли ожидать обострение?

«В Луганской и Донецкой областях, в приходах на территории Украины священники РПЦ уже распространяют слухи о том, что в Украине захватывают храмы и что Министерство культуры, Кабинет министров приняли решение о конфискации всех храмов и передаче Киевскому патриархату. Ситуация нагнетается», — заявил Тука.

Источник: https://from-ua.com