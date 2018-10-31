В Украине запретили популярное лекарство для сердца

31.10.2018 22:10

Запрещен один из препаратов для профилактики стенокардии.



В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Моносан". "Моносан" это лекарственное средство, которое влияет на сердечно-сосудистую систему.



Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.



"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Моносан", таблетки по 40 мг № 30 в блистерах, серии 9090617, чешского производства на основании отрицательных результатов лабораторного исследования", - говорится в сообщении.



Все аптеки должны безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие всех серий лекарственного средства и принять меры по изъятию его из оборота путем уничтожения и/или возврата поставщику (производителю) и уведомить территориальный орган Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.



Справка : "Моносан" это лекарственное средство, которое влияет на сердечно-сосудистую систему. Используется для профилактики стенокардии и лечения застойной сердечной недостаточности.