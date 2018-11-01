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Возле Крыма развернуты зенитные дивизионы, ВСУ ударили мощными ракетами: что происходит
На территории Херсонской области проходят боевые стрельбы с соблюдением всех норм международного права
Данную информацию подтвердило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пишет Политека.
Отмечается, что боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности стартовали сегодня, первого ноября.
Учения проводятся на территории полигона «Ягорлык» в Херсонской области и они проходят исключительно в воздушном пространстве Украины с соблюдением всех норм международного права.
«Боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права», — сказано в сообщении командования ВС Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.
Военные также отметили, что в рамках подготовки к стрельбам были уточнены размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря, дабы полностью исключить какую-либо угрозу. Помимо этого, были просчитаны риски и предприняты все меры безопасности для обеспечения проведения практической фазы испытаний.
Командование также заявило, что для проведения мероприятий были привлечены экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация ВС ВСУ, а также подразделения ПВО Сухопутных войск ВСУ.
Также отмечается, что на полигоне отрабатываются пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям.
Ранее сообщалось, что НАТО разместит своих военных на территории Украины. Великобритания отправит в Украину морскую пехоту и патрули Королевского флота в рамках расширения военного присутствия в стране. Лондон направит морскую пехоту до конца текущего года, а уже в следующем существенно расширит военное присутствие в Черном море.
По словам министра обороны Соединенного Королевства, Россия переходит за черту приемлемого поведения и мы должны отвечать на российскую агрессию. Мы должны четко дать понять Москве, что за все действия необходимо отвечать
Теги: Донбасс, Крым, Херсон, ВСУ, зенитка
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