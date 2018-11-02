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Игорь Коломойский: «Санкционный список Кремля» редактировался на Банковой

02.11.2018 20:54
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Игорь Коломойский: «Санкционный список Кремля» редактировался на Банковой

Введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной, считает бизнесмен, экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский.
«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента - ред). Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», - заявил Коломойский УНИАН в ответ на вопрос, почему его нет в санкционном списке Кремля.
Как сообщалось, вчера, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.



Теги: Донбасс, список, редактор, Игорь Коломойский, санкции
 
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