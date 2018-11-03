Из обучающихся в Польше украинских студентов лишь 6% планируют вернуться на родину — исследование

03.11.2018 14:25

По данным исследования аналитического центра CEDOS, лишь 6% нынешних студентов, обучающихся в Польше, точно планируют вернуться в Украину.

Основные причины такого решения — желание жить ближе к друзьям, стремление использовать полученные знания на пользу Украине, жить в обычной культурной среде, неудачные попытки найти хорошую работу в Польше.

Об этом в статье для «Зеркала недели» пишет Оксана Онищенко.

По ее словам, еще 22% украинских студентов до сих пор не определились с планами на будущее.

«Это означает, что есть определенные причины, которые не дают им однозначно сказать: я не хочу возвращаться, — отмечает обозреватель. — По мнению экспертов CEDOS, Украина, правильно организовав информационную кампанию, еще может повлиять на их решение. Это могут быть истории успеха тех, кто вернулся, информация о том, как можно трудоустроиться в Украине, и т. п.»

Автор указывает, что планы тех, кто не будет возвращаться на Родину, получив диплом польского университета, различаются. Хотят остаться в Польше всего 23%, около 24% — переехать в другую страну ЕС, 8% — выехать в другую страну за пределами ЕС.

Те, кто планирует остаться в Польше, объясняют это многими причинами. Самая популярная — лучшие условия для жизни и возможность зарабатывать больше, чем в Украине.

Источник : https://antikor.com.ua