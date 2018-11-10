Уже завтра Украину накроет мощный удар из космоса: уберечься смогут не все

10.11.2018 21:15

На Украину надвигается мощная магнитная буря, из-за которой у многих украинцев может резко ухудшиться самочувствие

Буря накроет Землю уже завтра, 11 ноября. В период наибольшей активности геомагнитных колебаний люди могут испытывать резкие перепады настроения или обострение проблем со здоровьем. Несмотря на то, что серьезных угроз для физического состояния человека во время бури не предвидится, проблемные места могут дать о себе знать именно в этот день.

Последующие сильные магнитные бури в этом месяце ожидаются 14, 16, 18 и 22 ноября. Эксперты предупреждают украинцев, что в эти дни они могут столкнуться с неожиданной головной болью и скачками давления. Наиболее уязвимыми для воздействия магнитных бурь будут центральная нервная и сердечно-сосудистая системы.

Несильные магнитные бури ожидаются также 15 и 30 ноября. Они практически никак не скажутся на здоровье людей, однако могут повлиять на их настроение и общее самочувствие.

Эксперты выделяют несколько полезных советов, которые помогут пережить магнитную бурю: