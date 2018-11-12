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Три банка в Украине на грани закрытия: кому из вкладчиков не повезет
В Украине три банка - Вернум банк, БМ Банк и Мистобанк попали под угрозы закрытия, поскольку их регулятивный капитал (деньги, которые банк тратит на поддержание стабильной работы в случае, если должники не возвращают деньги) в октябре не дотягивал до минимально необходимых 200 млн грн. Таким образом было нарушено одно из ключевых требований Нацбанка, передает U-NEWS.
Такие данные приведены в отчете НБУ за октябрь. Как передает FinClub, из 81 платежеспособного банка на 1 октября 2018 года хотя бы один норматив нарушали 26 учреждений. Согласно действующих правил, НБУ имеет право закрыть банк (отозвать лицензию), если финансовое учреждение уменьшило размер регулятивного капитала до 33% (1/3) от минимально допустимого.
Стоит отметить, что БМ Банк уже находится в процессе отказа от банковской лицензии по собственному решению. Значительно ниже критической отметки в 40% упал норматив текущей ликвидности в ВТБ банке (8,66%), который свидетельствует о низкой способности финучреждения выполнить обязательства перед кредиторами в течение месяца.
Хуже всего дела у украинских банков обстоят с выполнением норматива максимального кредитного риска на связанных лиц - его нарушали сразу 16 банков.
Мегабанк (253,29%)
Банк инвестиций и сбережений (210%)
Первый инвестиционный банк (156,9%)
Мисто Банк (114,9%)
ПУМБ (83,43%)
Асвио Банк (85,16%)
Юнекс Банк (102,91%)
Вернум Банк (86,55%)
Банк "Клиринговый дом" (30,13%)
Аккордбанк (52,41%)
Поликомбанк (34,94%)
Банк "Украинский капитал" (53,72%)
Коминвестбанк (28,65%)
Полтава-банк (26,67%)
Банк Кредит Днепр (42,94%);
Также к нарушителям этого норматива НБУ попал БМ Банк (820,48%)
Причем, невзирая на очевидные успехи некоторых финучреждений, сумевших сократить за 6 месяцев показатель в 2-3 раза (ПУМБ, Поликомбанк, Мегабанк, Клиринговый дом, Пивденный), в целом результаты работы нарушителей в этом направлении оставляют желать лучшего.
Отметим, что банки, которые не выполняют требования НБУ, могут закрыться. Их могут лишить лицензии. В ходе очищения банковской системы Украины уже закрылся каждый второй банк.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, банк, закрытие
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