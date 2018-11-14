Кремль анонсировал громкое решение по Томосу Украине

14.11.2018 20:36

Уже в самое ближайшее время глава Вселенского патриархата Варфоломей примет очень важное решение об украинской автокефалии. Громким инсайдом поделился влиятельный telegram-канал "Незыгарь", который, согласно слухам, ведут в Кремле, передает "Диалог.UA".

В Украине все еще нет окончательного решения по новой Украинской православной поместной церкви. Только после ее создания путем объединения нескольких православных церквей в одну страна получит вожделенный Томос из рук самого Варфоломея. Активно мешает данному процессу РПЦ и ее украинский "филиал" УПЦ МП. Однако, по всей видимости, проблема будет решена уже в самое ближайшее время. "Патриарх Варфоломей пообещал к 24 ноября помочь в решении церковных проблем посредством предоставления автокефалии "многострадальной Православной церкви"" - сообщил кремлевский ресурс.

Ранее "Диалог.UA" сообщал, что, состоялась встреча президента Порошенко с клириками УПЦ МП, поддержавшими автокефалию. Таковых оказалось 3. Москва пыталась сорвать переговоры, но безуспешно.



Источник: www.dialog.ua