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Порошенко заявил, что Путин отказался от разговора по конфликту в Азовском море

28.11.2018 07:10
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Порошенко заявил, что Путин отказался от разговора по конфликту в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после захвата украинских кораблей в Азовском море пытался провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но так и не получил от Москвы ответа. Об этом глава государства сообщил в интервью украинским телеканалам.

В частности, президент подчеркнул:

«Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным — мы не получили ответа».

По его словам, из-за этого он был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой, чтобы она призвала Путина немедленно освободить захваченных россиянами украинских военнослужащих.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, Азовское море, конфликт, Порошенко
 
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