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Крымский мост не достроят: на сооружении оккупантов обнаружили новую масштабную проблему
Керченский мост в аннексированном Крыму продолжается смещаться, из-за чего оккупанты могут не достроить железнодорожную часть сооружения.
На объекте зафиксировали несколько критических участков, где происходит смещение. Некоторые части сооружения проседают со скоростью 89 мм/год, другие, наоборот, поднимаются со скоростью до 52 мм/год, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Крым.Реалии".
Гидрогеолог из России Юрий Медовар подтвердил, что на сооружении одна опора проседает, через 30 метров соседняя, наоборот, поднимается, поэтому прокладывать ювелирно ровные рельсы в таких условиях невозможно.
В случае если оккупанты таки достроят железнодорожную часть объекта, по словам эксперта, может случиться катастрофа - составы сойдут с рельсов. В МинТОТ Украины отмечают, что если Керченский мост будет смещаться, то Москва будет переносить запуск железной дороги. Кроме того, украинский телеканал показал кадры, как переправа проседает и перекашивается, что подтверждает печальные прогнозы экспертов. Ранее инженер и мостостроитель объяснил, почему "проект тысячелетия" в Керчи обречен на катастрофу.
Также военный обозреватель рассказал, что скрывает Кремль за нападением в Азове относительно Крымского моста.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, мост, оккупация
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