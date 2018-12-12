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Погода: синоптики прогнозируют метели и сильные снегопады

12.12.2018 11:16
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Погода: синоптики прогнозируют метели и сильные снегопады

12 и 13 декабря, в среду и четверг, в большинстве областей Украины прогнозируются метели и сильные снегопады. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 12 и 13 декабря погодные условия в Украине резко ухудшатся. Синоптики прогнозируют метели и снегопады в 7 областях. 

«В Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 метров за секунду, прирост снежного покрова 12-20 сантиметров», - сказано в заявлении синоптиков. Также отмечается, что в ночь на четверг в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях пройдут сильные осадки, преимущественно дождь. 

В четверг, в дневные часы, пройдет небольшой снег во всех регионах, за исключением Закарпатья, Прикарпатья и восточных областей. При этом на дорогах будет сохраняться гололедица. Небольшие осадки в виде снега ожидаются во всех областях, за исключением юга и востока, синоптики прогнозируют 14 декабря, в пятницу. 



Теги: Донбасс, погода, снегопад, метель, прогноз погоды
 
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