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Серьезный сбой в работе «ПриватБанка»: невозможно снять наличные и провести расчет картой

12.12.2018 19:41
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Серьезный сбой в работе «ПриватБанка»: невозможно снять наличные и провести расчет картой

Сегодня произошел сбой в работе украинского «ПриватБанка», передает replyua.net. В том числе, средства автоматически возвращаются при попытке проведения интернет-операции. По информации «РБК-Украина», не получается снять деньги в банкомате «ПриватБанка» и использовать карточку при оплате в магазине с терминалом другого банка.

«К сожалению, на данный момент существует техническая трудность при осуществлении оплаты картам в торговых точках/интернете, в связи с возникновением ошибок и автовозвратом средств», - идет речь в сообщении банка в системе Приват24. Вместе с тем, в «ПриватБанке» пообещали решить проблему и советуют до 18:00 и не проводить операции. Журналисты попытались дозвониться на горячую линию банка, однако ни один из телефонов службы поддержки не отвечает.

Отметим, что ранее в работе украинского интернет-банка Monobank в ночь с 9 на 10 декабря отмечался сбой. Некоторые клиенты столкнулись с трудностями при проведении платежей, а служба поддержки работала с перебоями. 



Теги: Донбасс, деньги, банк, сбой, ПриватБанк
 
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