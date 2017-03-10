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Украинские банки с иностранным капиталом не работают с "документами ЛДНР"
Украинские банки с иностранным капиталом заявляют о неукоснительном соблюдении запрета Национального банка Украины (НБУ) на обслуживание лиц-владельцев "паспортов" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), сообщает "Интерфакс".
"Альфа-Банк (Украина) ведет деятельность в полном соответствии с законодательством Украины и требованиями регулятора", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка.
В то же время в пресс-службе добавили, что как банк, входящий в международный холдинг ABHH со штаб-квартирой в Люксембурге, Альфа-Банк (Украина) не может комментировать деятельность банков группы в других странах.
Такой же комментарий предоставил и УкрСиббанк (Киев).
"УкрСиббанк как часть международной финансовой группы BNP Paribas ответственно относится ко всем требованиям украинских и международных стандартов финансовой безопасности и соблюдению глобальных санкционных практик", - отметили в пресс-службе банка.
Политические домыслы на эту тему банк не комментирует.
Ранее дочерний банк Сбербанка России в Украине - ПАО "Сбербанк" также опровергал обслуживание физических и юридических лиц на основании документов, выданных на не подконтрольных Киеву территориях.
"ПАО "Сбербанк, являясь украинским коммерческим банком и осуществляя свою деятельность на основании лицензии НБУ, неукоснительно соблюдает нормы украинского законодательства. Банк не обслуживал, не обслуживает и не намерен обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, и не осуществляет финансовые операции на данных территориях", - сообщал банк.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в середине февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.
В настоящее время в Украине действует 25 банков-участников иностранных банковских групп. В их числе 18 банков входят в группы, которые, в том числе, предоставляют розничные банковские услуги на территории РФ.
НБУ 7 марта заявил о намерении инициировать применение санкций к дочернему банку Сбербанка в Украине, если подтвердится информация о готовности материнского банка осуществлять обслуживание лиц-владельцев "паспортов" непризнанных "ДНР" и "ЛНР".
Фото: https://twitter.com
Теги: Украина, Донбасс, банк, обсерватория, паспорт, клиент, ДНР, ЛНР
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