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Ад для украинских туристов закончился: как будут продавать путевки по-новому
Этот год обернулся настоящей катастрофой для украинцев, которые решили купить туристические путевки и отдохнуть за рубежом, ведь рейсы повсеместно задерживали, а дополнительные скандалы разгорались в гостинницах
После проблемного туристического сезона-2018, комитет Верховной Рады по туризму рекомендовал Кабмину поторопиться с принятием новых требований для всех участников рынка: туроператоров, турагентов и перевозчиков.
Среди главных «туристических» проблем называют следующие:
— не работает инструмент финансовой гарантии. В случае прекращения деятельности туроператором, туристы остаются ни с чем, и даже выигранный суд часто не помогает решить дело;
— манипуляции с переселением в другой отель. Если туриста размещают не в ту гостиницу, что была оплачена, то альтернатив у него немного — либо согласиться, либо улетать обратно;
— не работают лицензионные условия. Лишь малая часть туроператоров с действующими лицензиями сдают статистическую отчетность;
— не работает норма, которая прямо обязывает чартерного перевозчика вернуть пассажиров в сроки, указанные в билетах.
Среди одного из вариантов решения проблемы предлагают увеличение штрафов для участников рынка за невыполнение своих обязательств перед туристом, и более щепетильной проверки чартерных бортов.
Также турагентов хотят обязать поставить кассовые аппараты и продавать путевки с фискальными чеками. Критики отмечают, что это не спасает путешественников, но создаст массу проблем нормально работающим компаниям.
Вторая идея — законодательно разрешить туроператорам оказывать услуги с помощью электронных ваучеров, что позволит уменьшить число мошенников. Чтобы вести учет и все контролировать, предлагается вносить все ваучеры в Единый электронный реестр.
Также предлагают создать реестр туроператоров и тургагентов.
Также в законодательстве планируют тщательнее прописать транспортный вопрос. Туроператорам разрешат продажу путевок только после заключения договора с перевозчиком, в котором пропишут согласованные чартерные рейсы с указанием их маршрута.
Еще одна новация — введение в Украине обязательной страховки, которую заставят покупать турагента. Ее стоимость будет зависеть от объема проданных путевок и совсем незначительно поднимет цену поездки для людей, в среднем на $1-1,5.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, турист, путевка
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