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Украинцам выплатят сразу две пенсии
18.12.2018 16:06
Кабинет министров планирует обязать Пенсионный фонд выплатить украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии – декабрьскую и за январь.
В Кабмине появился проект постановления о выплате январских пенсий в декабре, как это было в 2017 году, передает "Країна 24".
Таким образом в правительстве планируют перестраховаться от задержек пенсий в январе из-за праздников. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором "Укрпочта" и отделениями банков.
В проекте уточняется, что такого рода маневр позволит сократить расходы госбюджета на 2019 год примерно на 30 млрд гривен.
Теги: Донбасс, выплата, украинец, пенсии
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