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Пенсионные выплаты в среднем возрастут от 17% до 40%

19.12.2018 09:17
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Пенсионные выплаты в среднем возрастут от 17% до 40%

Пенсионные выплаты в среднем возрастут от 17% до 40%

Пенсии в Украине будут ежегодно повышаться в автоматическом режиме.

Об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Эхо Украины" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"В следующем году мы предусматриваем следующие шаги. Первое: с 1 декабря возрос прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Небольшая сумма, но рост есть.
Второе с 1 января 2019 будет пересчитана  пенсия военным пенсионерам. Примерно полумиллиону людей - военным пенсионерам - будет произведен перерасчет пенсий.
Следующий этап - это 1 марта 2019, и затем в  марте  ежегодно будет проводиться автоматическое осовременивание всех пенсий "

- пояснил Розенко.

Он напомнил, что последние пять лет пенсия не пересчитывалась вообще.

"В среднем от 17% до 40% будут увеличиваться пенсионные выплаты. Это будет делаться независимо от любой власти "

- добавил чиновник. 

 

Источник:  kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, реформа, повышение, выплаты, пенсии
 
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