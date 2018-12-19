Пенсионные выплаты в среднем возрастут от 17% до 40%

19.12.2018 09:17

Пенсионные выплаты в среднем возрастут от 17% до 40%

Пенсии в Украине будут ежегодно повышаться в автоматическом режиме.

Об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Эхо Украины" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"В следующем году мы предусматриваем следующие шаги. Первое: с 1 декабря возрос прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Небольшая сумма, но рост есть.

Второе с 1 января 2019 будет пересчитана пенсия военным пенсионерам. Примерно полумиллиону людей - военным пенсионерам - будет произведен перерасчет пенсий.

Следующий этап - это 1 марта 2019, и затем в марте ежегодно будет проводиться автоматическое осовременивание всех пенсий "

- пояснил Розенко.

Он напомнил, что последние пять лет пенсия не пересчитывалась вообще.

"В среднем от 17% до 40% будут увеличиваться пенсионные выплаты. Это будет делаться независимо от любой власти "

- добавил чиновник.

Источник: kr24.com.ua