Украинские нардепы собрались идти на «разборки» к Гройсману

30.12.2018 19:40

По информации издания «Экономическая правда», часть нардепов заявили, что их обманул Гройсман во время голосования за бюджет, пишет replyua.net. Речь идет об обещанных субвенциях, размер которых существенно изменился, жалуются депутаты, среди недовольных есть и представители фракции БПП.



Как пояснили народные избранники, во время переговорного процесса по бюджету мажоритарщики требовали выделения на их округа субвенций, размер которых оговаривался заранее и должен был составлять для каждого округа не менее 10 млн грн. Депутаты поддержали бюджет на следующий год, но после голосования оказалось, что они по факту получили 20% от того, что просили. Это вызвало бурю негодования среди нардепов, особенно представителей мажоритарных округов, они собираются жаловаться президенту и идти на «разборки» с Гройманом.



Однако, на запрос корреспондентов «Экономической правды» в Минфин, там ответили, что никакого уменьшения суммы субвенций не было, а также подчеркнули, что на протяжении года было распределено все, что предусматривалось госбюджетом.