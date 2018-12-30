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Журналист: русский народ не способен к свободе. Он просто не знает, что с ней делать
Русский народ не способен к свободе. Он просто не знает, что с ней делать. Сами люди в этом не виноваты. Какие-либо попытки дать ему свободу сверху, как вот в 1917-м, порождали распад государства, кровавые вакханалии, которые прекращались только после возвращения к диктатуре. Переворот 1917 года после кровавой бойни привел к формированию идеального тоталитаризма – идеального государства идеальных рабов. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Александр Костюк.
По его словам, все мечты раба были осуществлены – каждому давали пайку, койку в бараке, а впоследствии даже отдельную комнату или хрущевку, работу, развлечение, парады, демонстрации верноподданства. Давят тоже поровну, никакой зависти и дискомфорта. Думать было не нужно, все было заранее решено за тебя. Никакого предпринимательства, никакой частной собственности. Барин был величественным и сильным, значительно лучше, чем барины других народов. Правда, за этот идеал приходилось платить – уничтожением тех, кто выбился из рядов, переселениями народов, миллионами жертв геноцидов и войн, развязанных вождями, но у рабов память и интересы ограничены сегодняшним днем.
Костюк отмечает, «посадили, значит есть за что», «погиб за родину за Сталина». Еще одна попытка дать рабам свободу, и снова сверху, повторилась в начале 90-х и снова завершилась крахом. Русский народ требовал «сильной руки», барина. Он его получил и снова стал счастливым.
Теги: Донбасс, журналист, народ, свобода
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