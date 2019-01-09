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Оккупанты столкнулись с полным крахом на «стройке века» в аннексированном Крыму

09.01.2019 18:38
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Оккупанты столкнулись с полным крахом на «стройке века» в аннексированном Крыму

Нелегитимные власти аннексированного Крыма столкнулись в полным фиаско на новой «стройке века».

Как передает replyua.net, об этом сообщает портал Примечания. Отмечается, что сегодня, 9 января, на российском сайте госзакупок была опубликована информация об официальной отмене поиска компании-подрядчика, которая, как ожидалось, в этом году начнет строить новый онкоцентр в Севастополе.

Ранее сообщалось, что строительство онкодиспансера в оккупированном Севастополе срывалось несколько раз. В самом начале его строительство планировалось еще в декабре 2017 года.

14 ноября прошлого года правительство Российской Федерации объявило тендер, по результатам которого подрядчика планировали до конца 2018 года. Однако в конце декабря 2018 года Федеральная антимонопольная служба приостановила процедуры конкурса по определению подрядчика из-за жалобы частной фирмы ООО «Прогресс».



Теги: Россия, Донбасс, Крым, строительство, оккупация
 
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