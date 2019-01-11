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На Украину надвигается огненная волна: это приведет к хаосу

11.01.2019 07:08
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На Украину надвигается огненная волна: это приведет к хаосу

Астрономы прогнозируют на 16 января магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1.

«16 января будут фиксироваться магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1», — указано в сообщении.

Согласно информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, самые сильные магнитные бури ожидают Украину 24 января. В то время, как первого и второго февраля активность на солнце будет оставаться в возбужденном состоянии.

Согласно стандартной шкалы Национальной атмосферной администрации США, бури класса 1 способны влиять на энергетические системы, а точнее слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты, системы управления космическими аппаратами, на наземные системы, такие как полярные сияния — они становятся видны на высоких широтах до 60 градусов, а также на начало миграций животных.

Специалисты утверждают, что наибольшие магнитные бури ушедшего года были зарегистрированы прошлой весной, а именно 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует бури уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале.

Так, летом мощная магнитная буря обрушилась на Землю, хуже всего пришлось метеозависимым людям. Как следует из данных Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований, на Землю надвигается магнитная буря силой в один балл. 

А через несколько дней мощность бури достигла двух баллов. Такое изменение могли почувствовать метеозависимые люди. У них возможны слабость, головокружение, перепады настроения. При этом у некоторых может быть плохое самочувствие в целом. А вот самые мощные удары магнитных бурь припали на 21 и 29 июля. Ее сила составляла два балла.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, космос, астрономия, магнитная буря
 
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