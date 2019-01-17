В РФ проговорились насчет планов по Украине – человек Путина раскрыл карты

17.01.2019 12:10

В Российской Федерации несколько приоткрыли планы насчет Украинского государства. Это случилось благодаря экс-депутату Госдумы Сергею Маркову, который, очевидно, сказал лишнее в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает "издание Диалог.UA" .

Удивительно то, как он сам сообщает, на оккупации Крыма и Донбасса Российская Федерация не собирается останавливаться. Более того, он считает, что Украина – это полноценная часть России, проигнорировав как Конституцию Украинского государства, так и международное признание нашей державы. Почему он так сделал, информации не раскрывается. "Украина – это же просто частица России. Вот, например, если бы в вашей квартире одну комнату захватила банда вооруженных грабителей, вы что думаете, они ограничатся только ею? Нет. Им нужна вся ваша квартира", - сказал Марков. Таким образом, Марков намекнул, что Российская Федерация намерена полностью захватить Украину, так как по какой-то причине считает ее своей частью по определению.