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В РФ проговорились насчет планов по Украине – человек Путина раскрыл карты

17.01.2019 12:10
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В РФ проговорились насчет планов по Украине – человек Путина раскрыл карты

В Российской Федерации несколько приоткрыли планы насчет Украинского государства. Это случилось благодаря экс-депутату Госдумы Сергею Маркову, который, очевидно, сказал лишнее в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает "издание Диалог.UA" .
Удивительно то, как он сам сообщает, на оккупации Крыма и Донбасса Российская Федерация не собирается останавливаться. Более того, он считает, что Украина – это полноценная часть России, проигнорировав как Конституцию Украинского государства, так и международное признание нашей державы. Почему он так сделал, информации не раскрывается. "Украина – это же просто частица России. Вот, например, если бы в вашей квартире одну комнату захватила банда вооруженных грабителей, вы что думаете, они ограничатся только ею? Нет. Им нужна вся ваша квартира", - сказал Марков. Таким образом, Марков намекнул, что Российская Федерация намерена полностью захватить Украину, так как по какой-то причине считает ее своей частью по определению.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, план
 
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