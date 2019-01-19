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"Правый сектор" сделал важное заявление: "У Беларуси в войне с Россией появился грозный союзник"
Украинская националистическая организация "Правый сектор" готова поддержать Беларусь, если она решится окончательно разорвать отношения с Москвой.
С громким заявлением по Беларуси выступила пресс-служба "Правого сектора", передает "Диалог.UA" .
"Правый сектор" обратился с открытым письмом к лидеру Беларуси Александру Лукашенко, которого Москва шантажирует "Союзным государством". Представители движения заверили, что не питают иллюзий относительно личности белорусского лидера. "Лукашенко далеко не белорусский националист.
Он выходец из класса красных директоров. То есть, его мотивация не в преданности своей нации, а в идеалах "партийной дисциплины"... Субъектность Беларуси для него не имеет значения", - отметили в "Правом секторе".
Несмотря на это, движение готово помочь Минску отстоять свою независимость от Москвы в случае решительных действий. "Перед Лукашенко стоит выбор: путь потери государственности или путь решительного сопротивления, который начнется с расторжения Союзного договора раз и навсегда.
Маневрировать долго не получится", - предупредили Минск в "Правом секторе", заверив, что в случае решения белорусов вступить в войну с Москвой они готовы оказать поддержку. Украинское националистическое движение готово "всеми доступными методами лоббировать интересы Беларуси" на международной арене, а также оказать военную поддержку на случай вторжения войск РФ.
Речь об участии добровольцев в этой войне. Закончили свое обращение к Лукашенко в "Правом секторе традиционным слоганом белорусских националистов "Жыве Беларусь!".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Беларусь, Правый сектор
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