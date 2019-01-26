Главная / Новости / Украина / МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 150 тонн гумпомощи
Последние новости раздела
- Находящуюся в СИЗО Савченко выдвинули в президенты16:33
- Гройсман пообещал значительное увеличение зарплаты в 2019 году16:15
- МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 150 тонн гумпомощи16:00
- По цене стиралки: в Украине резко подешевели "евробляхи"15:46
- А Супрун предупреждала: Украину атаковала опасная болезнь15:30
- В Одессе взят под стражу мужчина помогавший НВФ «ЛДНР»15:00
- "Земли русских людей": в России грозят Украине новой аннексией14:16
- Цены, платежки, субсидии: что изменилось в Украине за неделю14:00
- Чикатило все еще находится в списке «выдающихся выпускников» в Google, несмотря на протесты ростовского ВУЗа13:45
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети 13:32
МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 150 тонн гумпомощи
26.01.2019 16:00
Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные украинскому правительству территории Украины более 150 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 26 января. сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию последовали 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом. Транспортные средства перевозили более 25 тонн продуктовых и гигиенических наборов от Международного комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.
Источник : https://dnews.
Теги: Донбасс, помощь, территория, МККК
Читайте также:
- «Депутаты ДНР» пообещали лично мониторить ситуацию на КПП ОРДО15:16
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети 13:32
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев" 12:45
- Сутки на Донбассе: один погибший, четверо раненых12:30
- Сколько лет потребуется для разминирования Донбасса: оценки экспертов четырех стран11:14
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- В неподконтрольной Горловке заменили глав администраций районов22:35
- Стало известно, зачем миссия Евросоюза приедет в Мариуполь22:09
- «МЧС ДНР» объявило «штормовое предупреждение» на выходные21:42
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами21:08
- Находящуюся в СИЗО Савченко выдвинули в президенты16:33
- Гройсман пообещал значительное увеличение зарплаты в 2019 году16:15
- МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 150 тонн гумпомощи16:00
- По цене стиралки: в Украине резко подешевели "евробляхи"15:46
- А Супрун предупреждала: Украину атаковала опасная болезнь15:30
- «Депутаты ДНР» пообещали лично мониторить ситуацию на КПП ОРДО15:16
- В Одессе взят под стражу мужчина помогавший НВФ «ЛДНР»15:00
- "Земли русских людей": в России грозят Украине новой аннексией14:16
- Цены, платежки, субсидии: что изменилось в Украине за неделю14:00
- Чикатило все еще находится в списке «выдающихся выпускников» в Google, несмотря на протесты ростовского ВУЗа13:45
- Передается даже с пылью: доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции09:00
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- 11 причин, почему упрямые женщины — лучшие жены08:15
- Ранні симптоми онкологічних хвороб08:00
- Как кардинально изменить жизнь: 10 советов07:45
- В Минздраве ждут роста смертей от гриппа07:30
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ
- Колонна "ихтамнетов" в зимней маскировке покинула Дебальцево: местные жители опасаются обострения на фронтах
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему