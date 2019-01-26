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Света нет, туалет не работает: Укрзализныця шокировала условиями в Интерсити

26.01.2019 18:00
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Света нет, туалет не работает: Укрзализныця шокировала условиями в Интерсити

 

Херсонский общественный активист Ибрагим Сулейманов поделился впечатлениями о том, как ездил поездом Интерсити (1-м классом):

«Света в купе нет, сиденья такие же, как в херсонской маршрутке, садиться страшно, чтобы не испачкаться, туалет не работает.

Гульнара Бекирова, зам. главы Генической РГА тоже делится своими впечатлениями от поездки в поезде (правда, не «Интерсити»):

«Не так давно ехала в самом лучшем нашем поезде – 12 м... Он, конечно, не самый плохой, но явно фирменным его не назовешь... В вагоне не работали оба туалета. Они сломались и починить их не смогли. Скоро верхние полки будут массово падать на людей - хотя такого в мире нигде не происходит. А омеляны эти только дешевым пиаром и заняты, цены на билеты повышают».

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Укрзализниця, активист
 
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