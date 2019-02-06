Днем оттепель, ночью морозы: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

06.02.2019 10:55

6 и 7 февраля в Украине установится преимущественно сухая погода. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, осадки в виде мокрого снега возможны только в Полтавской, Черкасской, Харьковской и в северных областях.



При этом на дорогах страны сохранится гололедица. На крайнем западе и в южных регионах 6 февраля дневная температура будет подниматься до 5 - 7° со знаком плюс, в остальных областях температура составит от 1° со знаком минус до 4° тепла. Ночью 7 февраля в отдельных регионах столбик термометра будет опускаться до 11° мороза.



8 и 9 февраля Гидрометцентр не прогнозирует осадков в Украине. Мокрый снег с дождем возможен только 9 февраля в северных и западных регионах. В ночные часы будет от 0 до 6° со знаком минус. В восточных областях и на севере Левобережья 9 февраля в ночные часы температура может понизиться до 10° мороза. В дневные часы самая теплая погода 8 и 9 февраля ожидается на крайнем западе - до 7° со знаком плюс, в остальных областях синоптики прогнозируют от - 1 до + 4°.