- Днем оттепель, ночью морозы: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни10:55
- На Донбассе ВСУ уничтожили бронетранспортер боевиков10:46
- Донетчина: Через КПВВ «Новотроицкое» не пропустили товары на 100 тыс. гривен09:15
- На Донбассе членам НВФ обманом продлевают контракты на два года09:00
- "Маржа" Пушилина за решение проблем обозлила Донецк: "Как будто завтра никогда не наступит" 08:45
- Из РФ в направлении Украины движутся поезда с бронетехникой. Появились фотофакты08:15
- «Похолодання та мокрий сніг»: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 6 лютого08:01
- Блокпосты ОРДО: На «Каргиле» ночует 50 автомобилей, в Горловке ждут «депутатов»07:45
- Ульяну Супрун отстранили от руководства МОЗ Украины07:20
- Без дефицита: какие цены на "молочку" ждут украинцев в 2019 году21:56
Днем оттепель, ночью морозы: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
6 и 7 февраля в Украине установится преимущественно сухая погода. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, осадки в виде мокрого снега возможны только в Полтавской, Черкасской, Харьковской и в северных областях.
При этом на дорогах страны сохранится гололедица. На крайнем западе и в южных регионах 6 февраля дневная температура будет подниматься до 5 - 7° со знаком плюс, в остальных областях температура составит от 1° со знаком минус до 4° тепла. Ночью 7 февраля в отдельных регионах столбик термометра будет опускаться до 11° мороза.
8 и 9 февраля Гидрометцентр не прогнозирует осадков в Украине. Мокрый снег с дождем возможен только 9 февраля в северных и западных регионах. В ночные часы будет от 0 до 6° со знаком минус. В восточных областях и на севере Левобережья 9 февраля в ночные часы температура может понизиться до 10° мороза. В дневные часы самая теплая погода 8 и 9 февраля ожидается на крайнем западе - до 7° со знаком плюс, в остальных областях синоптики прогнозируют от - 1 до + 4°.
Теги: Донбасс, погода, мороз
- Матч между сборными Украины и Франции приостановили
- Погода в Украине 22 апреля: прохладно, преимущественно без осадков
- Погода в Украине на 10 января: синоптики прогнозируют осадки, преимущественно снег
- Синоптики: в Украине похолодает до 10 градусов
- По всей Украине синоптики обещают без осадков, мороз
- В Украину идет сухая и ветреная жара
- На Донбассе ВСУ уничтожили бронетранспортер боевиков10:46
- Донетчина: Через КПВВ «Новотроицкое» не пропустили товары на 100 тыс. гривен09:15
- На Донбассе членам НВФ обманом продлевают контракты на два года09:00
- "Маржа" Пушилина за решение проблем обозлила Донецк: "Как будто завтра никогда не наступит" 08:45
- Из РФ в направлении Украины движутся поезда с бронетехникой. Появились фотофакты08:15
- Блокпосты ОРДО: На «Каргиле» ночует 50 автомобилей, в Горловке ждут «депутатов»07:45
- У "ЛНР" чоловіка кинули за грати на 13 років за "постачання зброї ЗСУ"22:41
- "Сажа и снег полетели во все стороны", - оккупанты, мстя ВСУ, ошиблись и накрыли огнем патруль ОБСЕ под Золотым22:21
- «Зона отчуждения»: блогер из Донецка показал места ожесточенных боев в районе ДАП. ВИДЕО21:28
- Скончался житель Донецка, наемник группировки «ДНР»19:02
- Днем оттепель, ночью морозы: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни10:55
- На Донбассе ВСУ уничтожили бронетранспортер боевиков10:46
- В Киеве начали тестировать "пищевой" Uber10:30
- Жозе Моуринью приговорили к условному заключению за финансовые махинации10:15
- Мужчина сказочно разбогател, заказав подарок жене10:00
- Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас09:45
- Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем09:32
- Донетчина: Через КПВВ «Новотроицкое» не пропустили товары на 100 тыс. гривен09:15
- На Донбассе членам НВФ обманом продлевают контракты на два года09:00
- Сергей Притула сделал подарок защитникам Украины на Донбассе08:55
- Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас09:45
- Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем09:32
- Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака19:30
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды08:35
- Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи22:32
- Как избавиться от обиды: 6 эффективных техник22:08
- Приметы на 5 февраля: что обязательно нужно сделать женщинам21:35
- Медики назвали неизвестную ранее причину инфаркта21:15
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж
- У ВСУ все под контролем: армия РФ получила мощный отпор, у россиян потери