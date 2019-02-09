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Украина усиливает боевой флот: в "Кузне на Рыбальском" дали старт строительству новых катеров для ВМС. ВИДЕО
Речь идет о малом бронированном артиллерийском катере проекта 58155 ("Гюрза-М") и бронированном десантно-штурмовом катере проекта 58503 ("Кентавр-ЛК").
На Киевском судостроительном заводе "Кузня на Рыбальском" прошла торжественная церемония закладки новых боевых катеров, которые поступят на вооружение Военно-морских сил Украины, сообщает "Диалог.UA".
Такую информацию опубликовала пресс-служба оборонного ведомства страны. Уточняется, что речь идет о малом бронированном артиллерийском и десантно-штурмовом катерах. На торжественное мероприятие приехал замминистра обороны страны Игорь Павловский, командующий ВМС Игорь Воронченко, офицеры ВМС и коллектив предприятия.
"Сегодня мы делаем еще один шаг для увеличения нашего боевого потенциала, который мог бы способны и адекватно реагировать на угрозы и вызовы. Благодаря нашим усилиям и таким кораблям, мы делаем еще один шаг к получению мира в нашем государстве", - отметил командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.
Теги: Украина, Донбасс, строительство, ВМС, катер, вооружение, оборонная промышленность
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