“Ощадбанк” подал иск о взыскании 1,1 млрд грн с компании Ахметова

15.02.2019 16:00

Хозяйственный суд Киева открыл производство по вновь выявленным обстоятельствам в деле о взыскании "Ощадбанком" 1,1 млрд грн с ООО "ЕСУ", которое принадлежит миллиардеру Ринату Ахметову.

ПАО "Ощадбанк" подало иск о взыскании 1,1 млрд грн с ООО "ЕСУ", конечным бенефициаром которого является украинский миллиардер Ринат Ахметов. Согласно постановлению, 6 февраля Хозяйственный суд Киева начал производство в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.



"Ощадбанк" требует вернуть 17,4 млрд акций “Укртелекома” общей стоимостью 1,1 млрд грн (цена одной акции – 0,25 грн).



Другие детали в судебном решении не приводятся. Судебное заседание должно состояться 26 февраля в 15.40.



В мае 2011 года Фонд госимущества Украины (ФГИУ) продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской компании EPIC – фирме ЕСУ – за 10,5 млрд грн. Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова.



В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества расторг договор с компанией ЕСУ о купле-продаже акций "Укртелекома", вернув телекоммуникационную компанию в собственность государства. В декабре того же года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.



В июле 2018 года Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании ЕСУ и вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.



В октябре 2018-го Хозяйственный суд Киева отклонил иск ФГИУ к фирме ЕСУ о разрыве договора о покупке 92,79% акций "Укртелекома".



Исковые требования Фонд госимущества обосновывал невыполнением ЕСУ обязательства инвестировать в "Укртелеком" сумму не менее $450 млн. Однако результаты аудиторских проверок, которые были предоставлены суду, не подтверждали этого.

Источник : https://gordonua.com