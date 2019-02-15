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“Ощадбанк” подал иск о взыскании 1,1 млрд грн с компании Ахметова
Хозяйственный суд Киева открыл производство по вновь выявленным обстоятельствам в деле о взыскании "Ощадбанком" 1,1 млрд грн с ООО "ЕСУ", которое принадлежит миллиардеру Ринату Ахметову.
ПАО "Ощадбанк" подало иск о взыскании 1,1 млрд грн с ООО "ЕСУ", конечным бенефициаром которого является украинский миллиардер Ринат Ахметов. Согласно постановлению, 6 февраля Хозяйственный суд Киева начал производство в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
"Ощадбанк" требует вернуть 17,4 млрд акций “Укртелекома” общей стоимостью 1,1 млрд грн (цена одной акции – 0,25 грн).
Другие детали в судебном решении не приводятся. Судебное заседание должно состояться 26 февраля в 15.40.
В мае 2011 года Фонд госимущества Украины (ФГИУ) продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской компании EPIC – фирме ЕСУ – за 10,5 млрд грн. Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова.
В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества расторг договор с компанией ЕСУ о купле-продаже акций "Укртелекома", вернув телекоммуникационную компанию в собственность государства. В декабре того же года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
В июле 2018 года Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании ЕСУ и вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
В октябре 2018-го Хозяйственный суд Киева отклонил иск ФГИУ к фирме ЕСУ о разрыве договора о покупке 92,79% акций "Укртелекома".
Исковые требования Фонд госимущества обосновывал невыполнением ЕСУ обязательства инвестировать в "Укртелеком" сумму не менее $450 млн. Однако результаты аудиторских проверок, которые были предоставлены суду, не подтверждали этого.
Источник : https://gordonua.com
Теги: Донбасс, Ахметов , банк, компания
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