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Азаров рассказал о встречах с Януковичем в России
17.02.2019 12:18
Беглый экс- премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что за последние пять лет виделся с экс-президентом Виктором Януковичем всего несколько раз .
В одном из интервью он отметил:
«За вот эти пять лет мы виделись два или три раза. Инициативу проявил Виктор Федорович, мы встретились».
При этом он отказался сообщать содержание разговора, однако, подчеркнул, что «он был достаточно трудный и тяжелый». Азаров добавил:
«Понятно, почему он был трудным и тяжел. То, что произошло в Украине — это ведь трагедия по большому счету. Я по крайней мере чувствую свою ответственность».
Азаров уточнил, что в разговоре Янукович признал свою ответственность «за то, что произошло».
Источник: donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, трагедия, Николай Азаров, интервью, встреча, Янукович
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