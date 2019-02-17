Азаров рассказал о встречах с Януковичем в России

17.02.2019 12:18

Беглый экс- премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что за последние пять лет виделся с экс-президентом Виктором Януковичем всего несколько раз .

В одном из интервью он отметил:

«За вот эти пять лет мы виделись два или три раза. Инициативу проявил Виктор Федорович, мы встретились».

При этом он отказался сообщать содержание разговора, однако, подчеркнул, что «он был достаточно трудный и тяжелый». Азаров добавил:

«Понятно, почему он был трудным и тяжел. То, что произошло в Украине — это ведь трагедия по большому счету. Я по крайней мере чувствую свою ответственность».

Азаров уточнил, что в разговоре Янукович признал свою ответственность «за то, что произошло».

Источник: donpress.com