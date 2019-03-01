ВСУ будут вооружены могучей военной техникой: многофункциональное средство для борьбы с врагами

01.03.2019 08:42

Украинское государство продолжает активную фазу укрепления своей армии с целью победы над российским агрессором, который вот уже пять лет совершает варварские преступления против нашей страны.

Официальный сайт корпорации "Богдан" уведомляет, что в Украине с успехом завершены испытания бронеавтомобилей класса "Барс-8", передает "Диалог.UA".

В "Богдане" сообщили, что вышеуказанные испытания продолжались на протяжении двух лет. Речь идет о ходовых испытаниях, прохождении бродов, преодолении бездорожья, подъемов и спусков, удобстве десантирования, ведения огня, испытаниях подрывом, баллистической стойкости и ряде других важных тестов В корпорации подчеркнули, что в скором времени Вооруженные силы Украины получат "Барс-8" для борьбы с врагами. Там отметили, что этот класс бронеавтомобиля является крайне многофункциональным, а это окажет фундаментальную помощь бойцам украинской армии на фронте.