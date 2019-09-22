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У границы с Украиной видели колонну российской тяжелой бронетехники

22.09.2019 11:52
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У границы с Украиной видели колонну российской тяжелой бронетехники

В четверг, 19 сентября, недалеко от украинской границы была замечена колонна тяжелой бронетехники ВС РФ.

Соответствующие кадры опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает from-ua.

Как сообщается, ролик был снят очевидцем в районе Родионовки Ростовской области, в 15 км от Украины.

«Вот вам. Война, б*я, готовится? Смотрите, сколько единиц техники. Танки, БПМ… Это перед Родионовкой», — комментирует голос за кадром.

При этом, по словам Штефана, последнее время все чаще появляются такие кадры с различных направлений приграничных районов.

«Поэтому готовыми надо быть постоянно», — добавил военный.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, колонна, ВСУ, бронетехника
 
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