У границы с Украиной видели колонну российской тяжелой бронетехники

22.09.2019 11:52

В четверг, 19 сентября, недалеко от украинской границы была замечена колонна тяжелой бронетехники ВС РФ.

Соответствующие кадры опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает from-ua.

Как сообщается, ролик был снят очевидцем в районе Родионовки Ростовской области, в 15 км от Украины.

«Вот вам. Война, б*я, готовится? Смотрите, сколько единиц техники. Танки, БПМ… Это перед Родионовкой», — комментирует голос за кадром.

При этом, по словам Штефана, последнее время все чаще появляются такие кадры с различных направлений приграничных районов.

«Поэтому готовыми надо быть постоянно», — добавил военный.