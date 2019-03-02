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Ветеран АТО: "Сообщение для тех, кто хочет договариваться с РФ – если вы такое слышите, остается только два варианта"
Никаких договоренностей с Россией быть не может. Более того, Украина должна не отступать от выбранного курса и продолжать "добивать" агрессора, используя при этом все цивилизованные способы.
Об этом в своем Facebook пишет ветеран АТО под ником Джон Смит, комментируя решение Кремля не признавать приговор третейского суда в Гааге по иску "Нафтогаза" в пользу Украины, передает "Диалог.UA".
Блогер отмечает, что если кто-то предлагает пойти на переговоры с РФ, это значит только одно – человек либо идиот, или еще хуже – предатель. По словам Джона Смита, у Украины сегодня один путь - двигаться вперед и добиваться конфискации активов России в нашу Украины. "Мы должны действовать всей силой своего государства. А для этого нужно избрать не просителей на коленях, а нынешнюю власть, которая и следует этим курсом", - резюмирует блогер.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфискация, переговоры, актив, агрессор
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