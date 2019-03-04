Украина нарастила объемы транзита газа

04.03.2019 17:20

Украина за январь-февраль 2019 года увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза, передает Корреспондент.

Объем транзита увеличился на 1,8 млн кубов - до 13,8 млрд кубометров, говорится на сайте компании.

Объем транзита газа через украинскую ГТС в Европу за два месяца (в годовом выражении – к январю-февралю 2018-го) вырос на 16%, составив 13,14 млрд кубометров. Транзит газа через Украину в Молдову составил 687,4 млн кубов, что на 2,6% меньше.

В феврале транзит газа увеличился на 4% (на 240,6 млн кубов) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года и составил 6,2 млрд кубометров. В том числе транзит газа через Украину в Европу за февраль составил 5,9 млрд кубов (+4,9% к февралю-2018-го), в Молдову - 304,4 млн (-10,4%).

Как сообщалось, РФ назвала невыгодным транзит газа через Украину. Министр энергетики России заявил, что транзит газа через Украину в 2-2,5 раза дороже других маршрутов.

Источник : https://from-ua.