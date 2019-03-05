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Украинских военных начали снабжать новой экипировкой и спецодеждой
Украинским военным начали поставлять новые спецодежду и экипировку.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
По данным ведомства, с 2018 года для ВСУ впервые начали закупать предметы вещевого имущества:
«В армию уже поступают: костюмы специальные и маскировочные для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей броневых машин, наколенники и налокотники, сумки транспортные индивидуальные, бахилы утепленные т.д.».
Для снайперов предусмотрены рейдовые рюкзаки и чехлы-ковры для переноски оружия, они поступят к военным в 2019 году, как и новые модульные бронежилеты и баллистические шлемы. Также, новое обмундирование получат и военнослужащие:
«Все имущество, которое поступает в ВСУ, высококачественное и положительно оценено военнослужащими. Каждый предмет соответствует современным требованиям и не уступает образцам в армиях стран-членов НАТО».
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, костюм, шлем, экипировка, бронежилет, ВСУ
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