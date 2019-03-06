Конфуз мэра рассмешил всю Украину

06.03.2019 09:00

Мэр города Олевска Житомирской области Олег Омельчук принял участие в акции протеста против самого себя.

В частности, он подержал плакат под стенами городского совета во время антикоррупционного рейда команды ОО «Стоп коррупции».

Против мэра и его команды заведено ряд уголовных дел за дерибан земли, распил бюджетных средств и хищения недр.

Сам городской глава подтвердил, что фигурирует в этих производствах и имеет на работе конфликт интересов, поскольку его жена является бенефициаром в двух предприятиях, с которыми мэр подписывал соглашения.

Источник: https://from-ua.com