Соловьев решил принудить Украину к "миру": "Сделаем блестяще, как в Грузии и Сирии"

08.03.2019 11:13

Рупор Кремля в эфире росТВ пригрозил превратить Украину в Сирию. Очередное неадекватное заявление Соловьев сделал в эфире своего "шоу" на телеканале "Россия 1".

Кремлевский пропагандист пригрозил масштабным вторжением российских войск на украинскую территорию с повторением сценариев Грузии и Сирии, передает "Диалог.UA".

Прислужник путинского режима убежден, что Российская Федерация якобы может принудить Украину к миру и не будет сопротивляться жесткому военному подавлению. Соловьев призвал россиян не ждать ввода миротворческих сил и прекращения огня на Донбассе, а вводить своих "миротворцев" и вводить "прекращение огня", как это они "сделали блестяще в Сирии и Грузии".