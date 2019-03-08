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Соловьев решил принудить Украину к "миру": "Сделаем блестяще, как в Грузии и Сирии"
08.03.2019 11:13
Рупор Кремля в эфире росТВ пригрозил превратить Украину в Сирию. Очередное неадекватное заявление Соловьев сделал в эфире своего "шоу" на телеканале "Россия 1".
Кремлевский пропагандист пригрозил масштабным вторжением российских войск на украинскую территорию с повторением сценариев Грузии и Сирии, передает "Диалог.UA".
Прислужник путинского режима убежден, что Российская Федерация якобы может принудить Украину к миру и не будет сопротивляться жесткому военному подавлению. Соловьев призвал россиян не ждать ввода миротворческих сил и прекращения огня на Донбассе, а вводить своих "миротворцев" и вводить "прекращение огня", как это они "сделали блестяще в Сирии и Грузии".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, войска, Сирия, вторжение, обстрелы, миротворцы
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