За зарплаты в конвертах у украинцев будут отбирать субсидии

10.03.2019 18:40

В правительстве считают, что около трети субсидиантов получают льготы от государства на оплату комуслуг незаконно. Поэтому скоро на граждан ждут проверки, результаты которых покажут, кто останется без субсидий. Под прицел попали и украинцы, которые получают зарплаты "в конвертах" и работают без трудовых.

Об этом рассказал эксперт по вопросам коммунальных услуг Андрей Никончук, пишет Аиф.

Согласно новым законопроектом, в Министерстве социальной политики решили полностью забрать право на субсидию в граждан, имеющих статус безработных, но при этом работают неофициально или работают за рубежом, получая высокий доход и имея при этом все возможности для оплаты коммунальных услуг без ущерба для семейного бюджета.

По мнению авторов нового закона, подобные меры позволят сохранить до 10 миллиардов гривен из бюджета, расходуются на государственную помощь населению.

"Когда инспекторы получат право контроля онлайн за реальными доходами и фактическим проживанием субсидиантов, которые могут в Украине считаются безработными и претендовать на госпомощь, а работать рубежом, это на несколько миллиардов уменьшит выплаты", - считает Никончук.

Также эксперт назвал причины, по которым ранее Министерство соцполитики отказался от проверок субсидиантов месту фактического проживания. По его словам, такой мониторинг мог привести к всплеска коррупции в социальной сфере.

"Это деньги налогоплательщиков, поэтому нужна прозрачность. При поквартирных проверках субсидиантов мониторинг недостаточен, так как является трудоемким и есть коррупционная составляющая" - добавил эксперт.

Источник : https://from-ua.com