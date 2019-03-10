Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

За зарплаты в конвертах у украинцев будут отбирать субсидии

10.03.2019 18:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
За зарплаты в конвертах у украинцев будут отбирать субсидии

В правительстве считают, что около трети субсидиантов получают льготы от государства на оплату комуслуг незаконно. Поэтому скоро на граждан ждут проверки, результаты которых покажут, кто останется без субсидий. Под прицел попали и украинцы, которые получают зарплаты "в конвертах" и работают без трудовых.

Об этом рассказал эксперт по вопросам коммунальных услуг Андрей Никончук, пишет Аиф.

Согласно новым законопроектом, в Министерстве социальной политики решили полностью забрать право на субсидию в граждан, имеющих статус безработных, но при этом работают неофициально или работают за рубежом, получая высокий доход и имея при этом все возможности для оплаты коммунальных услуг без ущерба для семейного бюджета.

По мнению авторов нового закона, подобные меры позволят сохранить до 10 миллиардов гривен из бюджета, расходуются на государственную помощь населению.

"Когда инспекторы получат право контроля онлайн за реальными доходами и фактическим проживанием субсидиантов, которые могут в Украине считаются безработными и претендовать на госпомощь, а работать рубежом, это на несколько миллиардов уменьшит выплаты", - считает Никончук.

Также эксперт назвал причины, по которым ранее Министерство соцполитики отказался от проверок субсидиантов месту фактического проживания. По его словам, такой мониторинг мог привести к всплеска коррупции в социальной сфере.

"Это деньги налогоплательщиков, поэтому нужна прозрачность. При поквартирных проверках субсидиантов мониторинг недостаточен, так как является трудоемким и есть коррупционная составляющая" - добавил эксперт.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, зарплата, субсидия, конверт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх