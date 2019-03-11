Великий пост: как правильно питаться в эти дни

11.03.2019 17:46

11 марта, в понедельник, начался Великий пост. Как передает replyua.net, многие люди придают очень большое значение духовному очищению во время поста, поэтому очень хотят продержаться в течение 48 дней. Великий пост закончится перед Пасхой, и на протяжении полутора месяцев нужно придерживаться строгого рациона питания, самое важное значение имеет духовный смысл - воздержание от развлечений, интимной жизни, употребления алкогольных напитков.



Цель этого поста - не только строгое меню без животных продуктов. Истинно верующие не только соблюдают специальную диету, но и борются с греховными страстями. Если вы не знаете, как правильно питаться во время Великого поста, придерживайтесь самых элементарных традиций. Период с 11 по 17 марта считается самым строгим. В эти дни принято голодать и употреблять только вареную или холодную растительную пищу без масла. На вторую неделю Великого поста предпочтение нужно отдавать вареным, тушеным и сырым продуктам. Естественно, во время поста нужно отказаться от молочной продукции, мяса, полуфабрикатов.



В некоторые дни нужно отказаться даже от подсолнечного масла. Рыбу в рацион питания можно включить всего два раза - 7 и 21 апреля. В последнюю неделю верующие обычно употребляют только вареные овощи без масла. И только 27 апреля, после Страстной пятницы, разрешается заправить блюдо растительным маслом, но в страстную пятницу, 26 апреля, верующие не едят до вечерней службы в церкви.