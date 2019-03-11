- Великий пост: как правильно питаться в эти дни17:46
- ГОТОВЬТЕСЬ! Штрафы вырастут в 10 раз: украинским автомобилистам сообщили неприятную новость17:30
- Поймали на границе: экс-террорист сдал российских кураторов "ЛНР" - видео 17:15
- Шойгу заявил о наращивании Россией военного присутствия в Крыму17:00
- Армия РФ готовит изощренные провокации на Донбассе в день выборов 31 марта16:45
- Музыкальная и спортивная школы со скидкой. Налоговые льготы на образование16:30
- Пушилин анонсировал обострение на Донбассе и обвинил в этом Порошенко16:15
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- В Украине стало меньше переселенцев15:30
Великий пост: как правильно питаться в эти дни
11 марта, в понедельник, начался Великий пост. Как передает replyua.net, многие люди придают очень большое значение духовному очищению во время поста, поэтому очень хотят продержаться в течение 48 дней. Великий пост закончится перед Пасхой, и на протяжении полутора месяцев нужно придерживаться строгого рациона питания, самое важное значение имеет духовный смысл - воздержание от развлечений, интимной жизни, употребления алкогольных напитков.
Цель этого поста - не только строгое меню без животных продуктов. Истинно верующие не только соблюдают специальную диету, но и борются с греховными страстями. Если вы не знаете, как правильно питаться во время Великого поста, придерживайтесь самых элементарных традиций. Период с 11 по 17 марта считается самым строгим. В эти дни принято голодать и употреблять только вареную или холодную растительную пищу без масла. На вторую неделю Великого поста предпочтение нужно отдавать вареным, тушеным и сырым продуктам. Естественно, во время поста нужно отказаться от молочной продукции, мяса, полуфабрикатов.
В некоторые дни нужно отказаться даже от подсолнечного масла. Рыбу в рацион питания можно включить всего два раза - 7 и 21 апреля. В последнюю неделю верующие обычно употребляют только вареные овощи без масла. И только 27 апреля, после Страстной пятницы, разрешается заправить блюдо растительным маслом, но в страстную пятницу, 26 апреля, верующие не едят до вечерней службы в церкви.
Теги: Украина, Донбасс, религия, Великий пост, православие
- Исторический документ в Украине: где можно прочитать текст Томоса
- В РПЦ придумали "страшную кару" Константинополю
- Експерт: Путін знову планує переворот за кримським чи донецьким сценарієм
- 15 февраля православные отмечают великое Сретение Господне
- "Украину ждет военный переворот", - спикер "Правого сектора"
- Путин собрался «защищать» православных в Украине, ситуация накаляется: пустит в ход артиллерию
- Поймали на границе: экс-террорист сдал российских кураторов "ЛНР" - видео 17:15
- Армия РФ готовит изощренные провокации на Донбассе в день выборов 31 марта16:45
- Пушилин анонсировал обострение на Донбассе и обвинил в этом Порошенко16:15
- В Украине стало меньше переселенцев15:30
- Блокпосты ОРДО: в Горловке огромные очереди, на Каргиле медленное движение14:30
- «Ищем пути»: главари ОРДО обещают повысить зарплаты для рабочих специальностей14:00
- Экс-депутат Госдумы анонсировал конец войны в Украине при ряде условий: "Донбасс Путин сам уже не хочет" 13:40
- На Донбассе молчит оружие боевиков "Л/ДНР": впервые за долгое время 11:25
- В Дружковке испекли рекордный блин-великан10:45
- Выборы президента на Донбассе: ЦИК расширила список городов Донецкой и Луганской областей, где можно проголосовать 08:46
- Великий пост: как правильно питаться в эти дни17:46
- ГОТОВЬТЕСЬ! Штрафы вырастут в 10 раз: украинским автомобилистам сообщили неприятную новость17:30
- Поймали на границе: экс-террорист сдал российских кураторов "ЛНР" - видео 17:15
- Шойгу заявил о наращивании Россией военного присутствия в Крыму17:00
- Армия РФ готовит изощренные провокации на Донбассе в день выборов 31 марта16:45
- Музыкальная и спортивная школы со скидкой. Налоговые льготы на образование16:30
- Пушилин анонсировал обострение на Донбассе и обвинил в этом Порошенко16:15
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- В Украине стало меньше переселенцев15:30
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- Названы самые везучие женские имена10:04
- Как проявляют свои добрые чувства разные знаки зодиака09:30
- Чистый понедельник: что обязательно надо сделать09:15
- Стресс может положительно влиять на кишечник08:30
- Астрологи рассказали, как обманывают разные знаки Зодиака08:15
- Медики подсказали несложный способ очищения печени22:00
- Как очистить от вредных веществ и антибиотиков магазинную курицу18:00
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- В Сети высмеяли террористку "ДНР" Маргариту Пономаренко, которая "клянется в верности республике"
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе