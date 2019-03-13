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Грядет новая война? Цимбалюк рассказал, для чего Украины нужны ракеты против России
Граждане Украины не должны воспринимать как предвыборные обещания разговоры относительно создания ракетного щита для защиты от российской агрессии. Данная идея крайне важна, так как страна-агрессор в очередной раз заговорила о повторении сценария Карибского кризиса.
А Украину в этом случае Россия воспринимает в качестве разменной монеты. Как передает replyua.net, об этом украинский журналист Роман Цимбалюк заявил в своем видеоблоге на YouTube
«Можно подумать, как мы причастны к этим боданиям США и Российской Федерации? У них там длинные ракеты, соревнования, кто главный на планете и так далее. Но понимаете, в чем дело? Но в действительности, когда разговоры заходят о таком соперничестве, мы постоянно возвращаемся к Украине и Грузии. Поскольку, в соответствии с извращенной российской логикой, эти ракеты малой и средней дальности могут быть размещены в Украине и Грузии. Иными словами, гораздо ближе к этому заветному окну за кремлевской стеной», — говорит он.
По мнению Цимбалюка, Путин не раздумывает о ракетах и Украине так, что позиция России относительно нашей страны изменится, если победит кандидат лояльный к Кремлю. Ранее журналист поставил российских пропагандистов на место после их паники из-за «русофобии».
Источник: https://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, война, ракета
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