Члены группировки «ЛНР» избили мужчину на блокпосту, — ОБСЕ

17.03.2019 14:45

Наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили о факте избиения гражданского на одном из блокпостов НВФ. О подобных «трудностях, с которыми сталкивается гражданское население», сказано в отчете Миссии от 15 марта.

Сообщается, что инцидент был зафиксирован в 12:00 на блокпосту НВФ, который расположен южнее моста в Станице Луганской.

«Наблюдатели видели, как член вооруженных формирований трижды ударил гражданское лицо (мужчину 40 лет), а затем нанес ему еще один удар ногой, когда тот уже лежал на земле», — сказано в отчете.

Члены патруля видели, что после этого к пострадавшему мужчине подошли два сотрудника бригады первой помощи, помогли ему подняться и отвели в укрытие, расположенное рядом.

Источник: https://donpress.com