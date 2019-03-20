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Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
В 2019 году нас ожидает особый день весеннего равноденствия. Пик этого астрономического явления будет происходить ночью с 20 на 21 марта. И практически в это же время нас ожидает первое весеннее полнолуние. Каждое из этих явлений само по себе является для людей сложным испытанием. А когда они совпадают, это еще больше нас расшатывает и дестабилизирует. Поэтому в этот день нужно соблюдать особые правила поведения, пишут Вести.
Чего нельзя делать в день Весеннего равноденствия, 21 марта:
В четверг не стоит начинать никаких важных дел, связанных с переменами в вашей жизни, крупными покупками и подписанием документов.
Ни в коем случае нельзя выяснять отношения и провоцировать других людей на откровенные разговоры.
Желательно не отправляться в дорогу, а если это неизбежно, то быть предельно осторожными и не рисковать.
Любой риск в любых сферах жизни неприемлем и очень опасен — от него нужно отказаться.
Категорически запрещается в этот день начинать лечение или менять его.
Никаких экспериментов со своей внешностью! Стрижку, покраску волос и все тому подобное нужно отложить.
Не нужно участвовать в многолюдных мероприятиях и находиться в местах большого скопления людей.
Для каких дел благоприятен день Весеннего Равноденствия
Прежде чем рассказать о том, что в этот день делать благоприятно, хочу обратить ваше внимание на то, что наши предки праздник Нового года отмечали именно сегодня. С астрономической точки зрения, именно сегодня начинается настоящая весна, и это новая точка отсчета для жизни во всех ее проявлениях. Поэтому советую вам вспомнить свои новогодние мечты и желания и уделить время именно им.
Подумайте о том, что вы хотите сделать этой весной лично для себя, для своего развития и самопознания.
Окиньте мысленным взором "расстановку сил" в вашей семье — все ли у вас гармонично и правильно? Никто не тянет одеяло на себя? Как вы можете это исправить?
Поразмышляйте о тех конкретных шагах, которые вы можете сделать для улучшения вашего материального положения — в ближайшее время вам обязательно откроются новые возможности. Их нужно вовремя заметить и воспользоваться ими.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, весна, полнолуние
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