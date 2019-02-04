Весна с элементами осени: синоптик дала гибридный прогноз погоды в Украине

04.02.2019 08:45

В ближайшие дни в Украине ожидается весьма теплая погода, которую слегка испортит туман и осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что в понедельник, 4 февраля, в стране местами потеплеет до +14 градусов, а небольшое похолодание вернется лишь 6-7 февраля.

"Понедельник в Украине будет теплым. Если это, конечно, нам компенсирует серый длительный туман... Решил туман, что он ноябрь. А мы на февраль рассчитываем. Так вот, понедельник будет теплым, но опять туманы и влажная погода. Существенные осадки — вряд ли, однако туман или малый дождь — возможны", — рассказала синоптик.

По ее словам, ночью ожидаются небольшие "плюсы", а на востоке от -1 до -3 градусов. При этом днем столбик термометра покажет от +3 до +8, а на юге от +7 до +14 градусов.

"Ориентировочно с 6-7 февраля немного похолодает. Дневная температура все же будет высовывать нос выше нуля, а вот ночью ожидается сначала -1-4 градуса, затем -3-9, а на востоке даже до -9-12 градусов. Может, тот туман хоть морозом прогонит", — написала Диденко.

Источник: https://from-ua.com