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Переход на летнее время 2019: когда переводить часы и как сохранить тонус

26.03.2019 09:30
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Переход на летнее время 2019: когда переводить часы и как сохранить тонус

Совсем скоро Украина официально распрощается с зимой и перейдет на летнее время. Очень важно не упустить момент перевода часов, чтобы никуда не опоздать и не испортить свои планы.

"Апостроф.Лайм"решил заранее предупредить читателей и рассказать, когда переводить стрелки часов и как оставаться в тонусе при смене времени.

В 2019 году часы следует перевести в ночь с 30 на 31 марта, в 03.00. Стрелки нужно передвинуть на час вперед. Также на летнее время одновременно с Украиной переходят 70 других стран мира. Уже утром 31 марта все будет работать по новому летнему графику, смещаясь на один час. Это означает, что и спать нам придется на целый час меньше. Как сохранить хорошее самочувствие и продолжить высыпаться при смене режима?

Главные правила хорошего самочувствия:

Пить как можно больше чистой воды без газа. Именно воды, а не чая, кофе, сока и других напитков;
Есть побольше свежих овощей и фруктов;
Употреблять продукты, богатые кальцием и белком: курицу, орехи, творог, кефир, йогурты;
За час до сна отказаться от компьютера, телевизора и смартфона;
Перед сном выйти на короткую пешую прогулку;
Не есть за два часа до времени сна, чтобы организм мог отдыхать, а не заниматься перевариваением пищи;
Проветривать жилье перед сном, чтобы свежий воздух помог вашему организму получить нужное количество кислорода;
Ложиться спать в максимальной темноте, так вашему мозгу будет намного проще расслабиться.



Теги: Украина, Донбасс, сон, правила, летнее время, перевод часов, перевод стрелок
 
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