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Когда в Украине переводят часы на летнее время в 2019 году

14.01.2019 12:35
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Ежегодно в Украине в ночь на последнее воскресенье марта происходит переход на летнее время. В 2019 году последнее воскресенье марта - это 31 число.

Традиционно, в 4 часа ночи с 30 на 31 марта всем украинцам нужно перевести свои часы на один час вперед - таким образом компенсируется неточность современного календаря.

В отличии от перехода на зимнее время, перевод часов на час вперед вызывает массовые проблемы со здоровьем - потому что людям приходится спать на час меньше, и делать всю свою работу на час быстрее, пока они не адаптируются к переменам.

Чтобы избежать депрессий и обострения хронических болезней, необходимо начинать готовиться к переводу часов за две недели - привыкать вставать раньше, соответственно планировать дела, не перенапрягаться.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, летнее время, перевод часов
 
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