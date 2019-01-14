- Когда в Украине переводят часы на летнее время в 2019 году12:35
- Запад не пойдет против Путина: «тревожный звоночек для Украины», детали12:17
- Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев11:40
- В Докучаевске обстрелом поврежден многоквартирный дом11:25
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий 11:08
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году 10:49
- Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео10:30
- Члены НВФ понесли серьезные потери: есть убитые, потеряна техника10:15
- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Миллионы украинцев не смогут проголосовать на выборах08:47
Когда в Украине переводят часы на летнее время в 2019 году
Ежегодно в Украине в ночь на последнее воскресенье марта происходит переход на летнее время. В 2019 году последнее воскресенье марта - это 31 число.
Традиционно, в 4 часа ночи с 30 на 31 марта всем украинцам нужно перевести свои часы на один час вперед - таким образом компенсируется неточность современного календаря.
В отличии от перехода на зимнее время, перевод часов на час вперед вызывает массовые проблемы со здоровьем - потому что людям приходится спать на час меньше, и делать всю свою работу на час быстрее, пока они не адаптируются к переменам.
Чтобы избежать депрессий и обострения хронических болезней, необходимо начинать готовиться к переводу часов за две недели - привыкать вставать раньше, соответственно планировать дела, не перенапрягаться.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, летнее время, перевод часов
- Переводим стрелки: Украина переходит на летнее время, а Крым - на московское (ВИДЕО)
- Когда в Украине переводят стрелки: как пережить переход на летнее время
- Железнодорожники переводят поезда на "летнее" время
- Стрелки двигаем ближе к лету
- Переход на зимнее и летнее время: что сделают в Украине
- Не забудьте перевести часы на летнее время
- Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев11:40
- В Докучаевске обстрелом поврежден многоквартирный дом11:25
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий 11:08
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году 10:49
- Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео10:30
- Члены НВФ понесли серьезные потери: есть убитые, потеряна техника10:15
- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают 09:31
- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию07:48
- Когда в Украине переводят часы на летнее время в 2019 году12:35
- Запад не пойдет против Путина: «тревожный звоночек для Украины», детали12:17
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- В Швеции создали "умный" газовый баллончик (ВИДЕО)11:50
- Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев11:40
- В Докучаевске обстрелом поврежден многоквартирный дом11:25
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий 11:08
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году 10:49
- Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео10:30
- Члены НВФ понесли серьезные потери: есть убитые, потеряна техника10:15
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
- Медики рассказали, что означает желание есть соленое, сладкое или горькое07:15
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО