Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Не забудьте перевести часы на летнее время

15.03.2018 14:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Не забудьте перевести часы на летнее время

Уже более двадцати лет в последнее воскресенье смарта украинцы переводят часы на летнее время. Как информирует replyua.net, согласно постановлению Кабинета министров, ежегодно в последний выходной марта в Украине переводят стрелки часов на час вперед. Нужно отметить, что в этом году Украина переходит на летнее время в ночь на 25 марта.

В три часа ночи страна уже перейдет на новое время, а всем украинцам рекомендуют переводить часы перед сном, 24 марта. Допустим, если вы ложитесь спать в 11 часов вечера, на будильнике нужно выставить 12 часов вечера. Медики, в свою очередь, предупреждают, что к переводу часов на летнее время нужно готовиться как минимум за неделю, поскольку придется вставать на час раньше, и организму будет сложно к этому сразу привыкнуть.

Рекомендуется ежедневно смещать время подъема на 5-10 минут вперед. Врачи советуют отнестись к этим рекомендациям серьезно – весной организм ослаблен, и еще один стресс в виде раннего пробуждения он перенесет очень тяжело.



Теги: Украина, Донбасс, врачи, советы, летнее время, Кабмин, перевод стрелок, медики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх