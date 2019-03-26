Украинцам, переплатившим за газ, вернут деньги

26.03.2019 14:00

Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) оштрафовала три облгаза на 850 тыс. грн каждый и обязала до 5 апреля вернуть деньги тем украинцам, которые в результате пересчета вынуждены были заплатить за голубое топливо больше.

Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ. Такое решение стало результатом проверки облгазов, которую назначили после того, как они начали насчитывать платежки с учетом «коэффициента привидения объема газа к стандартным условиям». Это действие регулятор признал незаконным, передает from-ua.

«Обязать операторов к 5 апреля 2019 года привести свои действия в соответствие с требованиями действующего законодательства путем пересчета платежек бытовых потребителей за проверяемый период в части определения фактического объема потребления (распределения) природного газа на основании данных счетчиков» – говорится в сообщении НКРЭКУ.

Так, фактически если ранее семья получала платежки с учетом коэффициента и оплачивала их, облгаз обязан произвести перерасчет и вернуть деньги (они будут считаться переплатой). На данный момент это решение касается трех операторов: «Винницагаз», «Волыньгаз», «Киевоблгаз», однако также проходят проверки других предприятий по такой же процедуре.

Сами же облгазы заявили, что за прошлый период пересчитанные суммы в платежках указали «для справки». При этом якобы компенсировать разницу должно государство, а не потребители.

«В нижней части счетов информативно указана сумма перерасчета за время действия заниженных норм, которые были признаны Верховным судом незаконными. Сумма долга не подлежит уплате, на нее не будут начисляться пеня и штраф», – заявили в «Региональной газовой компании».